Meksika'da aç ayı şehre indi, çöpte yemek aradı - Son Dakika
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Meksika'da aç ayı şehre indi, çöpte yemek aradı

11.08.2022 22:55
Meksika'da aç ayı şehre indi, çöpte yemek aradı

Meksika'da şehre inerek çöpte yemek arayan aç ayı bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

Meksika'da şehre inerek çöpte yemek arayan aç ayı bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey şehrinde acıkan bir Amerikan kara ayısı sokakta yemek ararken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöpleri karıştırdığı görülen ayı daha sonra beyaz bir poşeti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki araçların boyutuyla karşılaştırıldığında ayının oldukça büyük olduğu görüldü.

Kullanıcılar ikiye bölündü

Sosyal medyada ayının yiyecek aradığı görüntülere yorum yapan çok sayıda kişi, yapılaşma sonucu dağlık alanların insanoğlu tarafından işgaliyle yaban hayvanlarının rahatsız edildiğini belirtirken, bazıları ise gece çöplerini dışarıda bırakanları suçladı. Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise nesli tükenmekte olan bu türün yaşam alanlarının kentleşme sebebiyle yok edildiğini bildiriyor. Nuevo Leon eyaleti yetkilileri ise Amerikan kara ayılarının genellikle ormanlık alanda yaşadıklarını ancak aşırı sıcak havalarda nadiren şehirde de görüldüklerini belirtti. Anavatanı Kuzey Amerika olan Amerikan kara ayılarının Meksika, ABD ve Kanada'daki toplam nüfusunun 800 binden fazla olduğu biliniyor. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, Leon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da aç ayı şehre indi, çöpte yemek aradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da aç ayı şehre indi, çöpte yemek aradı - Son Dakika
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