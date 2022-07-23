Meksika'da sel felaketi: 1 ölü - Son Dakika
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Meksika'da sel felaketi: 1 ölü

23.07.2022 23:51
Meksika'da sel felaketi: 1 ölü

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Michoacan eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 santimetre yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi.

Yaşanan sel felaketinin ardından Villamar şehrinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmaları sivil savunma yetkilileri, eyalet polisi ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle devam ediyor. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da sel felaketi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da sel felaketi: 1 ölü - Son Dakika
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