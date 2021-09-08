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Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08.09.2021 08:48

Meksika'da dün başlayan yoğun yağış sonrası 16 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde ise ülkenin turistik bir kentinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı. Henüz bir can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ülkenin Hidalgo eyaletinde sel ve su baskınları yaşandı. Tula nehrinin taşması sonucu eyalette bulunan bir hastane dakikalar içinde suyla doldu.

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sel suları elektrik akışına da zarar verdiği için oksijen ekipmanları bozuldu. Söz konusu hastanede 16 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, sel nedeniyle en az 39 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SABAH SAATLERİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Bu sabah ise Meksika, başka bir doğal afetle karşılaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkede 7.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirtti. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meksika'nın Guerrero eyaletinde Türkiye saati ile 04.47'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

TSUNAMİ UYARISI

Depremin turistik şehir Acapulco şehrini etkiledi. Dağ yamaçlarından kayaların yerleşim yerlerine düştüğü ve binalara hasar verdiği bildirildi. Sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Deprem nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz netleşmedi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Neyse ki ciddi bir hasar oluşmadı. Can kaybı konusunda henüz net bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yaptı.

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"ÇOK KORKUNÇTU"

Depremin gerçekleştiği Acapulco'ya 375 kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City'nin bazı semtlerinde deprem hissedildi. Mexico City'nin Roma Sur mahallesinde elektriklerin kesildiği aktarılırken, Reuters'a konuşan 70 yaşındaki mahalle sakini Yesmin Rizk, "Korkunçtu. Bana 1985 depremini hatırlattı" dedi.

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

19 Eylül 1985'te Mexico City'de gerçekleşen 8 büyüklüğündeki depremde en az 10 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika Güncel Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Abdullah Aslan: Kurban olduğum rabim, bizle her türlü musibeti hak ediyoruz, çünkü her türlü rezilliği yapıyoruz, sen bizler önce hayırlı bir şekilde islah eyle, sonra hidayete erdir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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