Meksika'da "selfie" pozu veren ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Meksika'nın kuzeyinde bir parkta yürüyüşçülere "selfie" pozu veren siyah ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Monterrey şehrinin kuzeyindeki Chipinque Parkı'nda yürüyüş yapan bir gruba yaklaşarak selfie pozu veren siyah ayı, gruptaki kadınlardan birisinin hayvanla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından ünlü oldu. Ayının, gruba yaklaşma ve poz verme anına dair bir video da yayınlandı.

Öte yandan parkın yakınındaki banliyöde bir kadına yaklaşarak koklayan ve herhangi bir zarar vermeden uzaklaşan aynı büyüklükteki ayının da parktaki ayı olduğu düşünülüyor.

Meksikalı yetkililer, ayının muhtemelen yemek aradığını ve yakalanması için birkaç tuzak kurulduğunu belirtti.

Ayı için imza kampanyası başladı

Öte yandan, ayının yakalanmaması için imza kampanyası başlatıldı.

Şimdiye kadar 135 binden fazla kişinin katıldığı kampanyada hayvanseverler, ayının yerinin değiştirilmemesini talep ediyor.

Yetkililer, ayının hayvanat bahçesine götürülmeyeceğini fakat bir başka bölgeye taşınacağını belirtiyor.

Söz konusu bölgenin neresi olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.