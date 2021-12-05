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Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika

Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

05.12.2021 10:11
Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde, seyir halindeki kamyona uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 5 çocuk yaralandı.

Meksika'nın güneyinde, seyir halindeki kamyona uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 5 çocuk yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guerrero eyaletine bağlı Alcozauca kasabasında, seyir halindeki kamyona silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, biri çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 çocuk yaralandı.

Yetkililer, olayın çete hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Saldırı, Sonora, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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