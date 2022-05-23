Meksika'da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttıMeksika'daki 125 aktif orman yangınında 67 bin 742 hektarlık alan küle döndü

- Meksika'da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika'daki 125 aktif orman yangınında 67 bin 742 hektarlık alan küle döndü

MEXİCO CİTY - Meksika'da son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkedeki orman yangınları yüzde 45 oranında artış gösterirken, 125 aktif orman yangınında 67 bin 742 hektarlık alan küle döndü.

Meksika'da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar ulaşırken, yüzlerce şehirde kuraklık yaşanıyor. Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta ülke genelinde 86 orman yangını kaydedilirken, aktif orman yangını sayısının 125'e çıktığı belirtildi.

Yangınlarda 67 bin 742 hektarlık alan küle döndü

Conafor, ülkenin 32 eyaletinden 21'inde etkili olan 125 orman yangının toplam 67 bin 742 hektarlık alanı küle çevirdiğini ifade etti. Ülke genelinde orman yangınları ile mücadelede 3 bin 492 itfaiyecinin görev yaptığı bildirilirken, yangınla mücadeleye helikopterler ve uçakların destek verdiği ifade edildi.

Kuzeyde yer alan Saltillo şehri yakınlarında çıkan ve okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesine neden olan orman yangınları yüzde 40 oranında kontrol altına alınırken, şimdiye kadar 900 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.