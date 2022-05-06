Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu

06.05.2022 11:32

Meksika'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Meksika'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bazı evlerde maddi hasar oluşurken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Meksika'nın Coahuila eyaletinde yer alan Acuna şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel suları yollarda bulunan araçları sürükledi. Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların etkili olduğu kentte, bazı evlerde maddi hasara yol açarken, onlarca ağacın devrilmesine ve yüzden fazla noktada elektrik hatlarının kopmasına neden oldu. Şehrin büyük bir bölümünde elektrik kesilirken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Acuna İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, araçları sel sularına kapılarak sürüklenen ve boğulma tehlikesi yaşayan bir ailenin son anda kurtarıldığını bildirildi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sona erene kadar halka yüksek yerlerde kalmaları çağrısında bulunurken, şuana kadar kentte can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu
Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu
Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu
Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu

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Coahuila, Sonora, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika


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