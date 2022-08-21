Meksika'daki selde 1 kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'daki selde 1 kişi öldü

21.08.2022 22:06
Meksika'daki selde 1 kişi öldü

Meksika'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel sırasında araçla dereyi geçmeye çalışan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Meksika'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel sırasında araçla dereyi geçmeye çalışan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Birçok araç selde mahsur kalırken, birkaç büyükbaş hayvan ise sel sularına kapıldı.

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Birçok ev ve işyerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Guaymas şehrinde araçla dereyi geçmeye çalışan 2 kişiden 1'i aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Araçlarıyla dereden geçmeye çalışanların baba ve oğul oldukları aktarılırken, yağışlar nedeniyle deredeki su seviyesinin arttığı ve akıntının etkisi ile aracın ters döndüğü ifade edildi. Babanın araçtan çıkmayı başardığı fakat 17 yaşındaki oğlunun araçta mahsur kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Babanın oğlunu araçtan kurtarma çalıştığı anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.

Büyükbaş hayvan taşıyan bir araç ise sel sularında mahsur kalırken, bazı hayvanlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Hermosillo ile Guaymas şehirleri arasındaki otoyolda ise sel suları nedeniyle bir köprünün çöktüğü bildirildi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'daki selde 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'daki selde 1 kişi öldü - Son Dakika
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