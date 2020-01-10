Meksika'da silahlı 8 şüpheli öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da silahlı 8 şüpheli öldürüldü

6 saat önce

Meksika'nın kuzeydoğusunda polisin bir çiftliğe düzenlediği operasyonda silahlı 8 şüpheli öldürüldü.

Meksika'da silahlı 8 şüpheli öldürüldü, System.String[]

Meksika'nın kuzeydoğusunda polisin bir çiftliğe düzenlediği operasyonda silahlı 8 şüpheli öldürüldü.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, polisin ihbar üzerine Coahuila kentindeki çiftliğe gerçekleştirdiği operasyonda silahlı 8 şüpheli öldürüldü.

Devlet Kamu Güvenlik Sekreterliğinden yapılan açıklamada ise öldürülenlerin birçok suçtan sabıkası bulunduğu, operasyonda ayrıca çok sayıda silahın ele geçirildiği kaydedildi.

Silahlı kişilerin uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede uyuşturucu kartelleriyle mücadelede 2006'dan bu yana 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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