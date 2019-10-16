Meksika'da silahlı çatışma: 15 ölü

Michoacan eyaletine 80 asker ve bir helikopterin gönderildiği belirtildi.

Guerrero eyaleti yetkilileri, Tepochica bölgesinde silahlı saldırganlarla askerler arasında çatışma çıktığını belirterek, olayda bir asker ve 14 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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