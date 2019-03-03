Meksika'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Meksika
'nın Quintana Roo eyaletinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre yetkililer, Meksika'nın önemli turizm merkezlerinden olan Cancun kentinde Bonampak Caddesi'nde çeteler arasında çıktığını değerlendirdikleri silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralanan kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
Quintana Roo polis şefi Alberto Capella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmada hiçbir turistin zarar görmediğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:25 Kaynak: AA
Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü
Cani Koca, Kendisini Aldatan Eşini Öldürüp Polise, "Hanımı Vurdum" Diye İhbarda Bulundu
Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler
Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı