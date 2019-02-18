Meksika'da Silahlı Çatışma: 6 Ölü, 3 Yaralı
7 dakika önce
Meksika'nın başkenti Meksiko'da çıkan silahlı çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da çıkan silahlı çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Meksiko'nun Iztapalapa ilçesindeki sokak partisinde silahlı çatışmanın çıktığı belirtildi. Çatışmada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:54 Kaynak: AA
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