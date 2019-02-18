Son Dakika Haberleri: Meksika'da Silahlı Çatışma: 6 Ölü, 3 Yaralı

Meksika'da Silahlı Çatışma: 6 Ölü, 3 Yaralı

7 dakika önce

Meksika'nın başkenti Meksiko'da çıkan silahlı çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika'da Silahlı Çatışma: 6 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Meksika'nın başkenti Meksiko'da çıkan silahlı çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Meksiko'nun Iztapalapa ilçesindeki sokak partisinde silahlı çatışmanın çıktığı belirtildi. Çatışmada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:54 Kaynak: AA

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