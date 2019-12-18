Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü - Son Dakika

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde çıkan silahlı çatışmada biri polis 8 kişi öldü.

Ulusal Muhafız Teşkilatından yapılan açıklamada, Irapuato kenti yakınlarında bir otoyolda silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada bir polisin yaşamını yitirdiği, 7 silahlı saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

Çatışmada bir polis memurunun da yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Guanajuato eyaletinde ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi.