Son Dakika Haberleri: Meksika'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı

Meksika'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Meksika'nın batısında Michoacan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Meksika'nın batısında Michoacan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Michoacan'ın Zimanca bölgesinde bir operasyon sırasında çatışma çıktığı ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 asker ile bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Çatışmanın ardından bölgede kontrol noktalarının kurulduğu ve güvenliğin artırıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:15 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
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