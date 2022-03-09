Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti - Son Dakika
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Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti

09.03.2022 22:14
Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti

Meksika'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.

Meksika'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Atlixco kentindeki Francisco Madero Mahallesi'nde silahlı saldırganlar evde toplantı yapan kişilere ateş açtı.

İhbar üzerine eve giren polis, 3'ü kadın 9 kişinin cesedini, 1 kişiyi de ağır yaralı halde buldu.

Olayın uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişi uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle hayatını kaybetti.

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Uyuşturucu, Sonora, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti - Son Dakika
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