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Meksika'da silahlı kişilerle polis arasında çatışma: 14 ölü
6 saat önce
Meksika'nın ABD sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada en az 14 kişi öldü. Kuzeydoğu Karteli üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma bir saat sürdü
Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada en az 14 kişi öldü.
Coahuila eyaleti Valisi Miguel Angel Riquelme, silahlı kişilerin kamyonlarla Villa Union kasabasını bastığını, yerel yönetim binalarına saldırdığını ve bunun üzerine federal yetkililerin duruma müdahale ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:58
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