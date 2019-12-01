Meksika'da silahlı kişilerle polis arasında çatışma: 14 ölü

Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada en az 14 kişi öldü.



Coahuila eyaleti Valisi Miguel Angel Riquelme, silahlı kişilerin kamyonlarla Villa Union kasabasını bastığını, yerel yönetim binalarına saldırdığını ve bunun üzerine federal yetkililerin duruma müdahale ettiğini söyledi.