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Meksika'da silahlı saldırı

29 dakika önce

Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, 3'ü kız çocuğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da silahlı saldırı, System.String[]

Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, 3'ü kız çocuğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Chihuahua eyalet savcılığından yapılan açıklamada, yaşları 4,13 ve 14 olan üç kız kardeşin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırı sırasında bir araca zorla bindirilerek kaçırılan 25 yaşındaki kişinin de daha sonra ölü bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, olay yerinde 114 mermi kovanının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Meksika medyasındaki haberlerde, öldürülen kişinin kızların amcası olduğu tahminine yer verildi.

"El Paso Times" gazetesi, çocukların, söz konusu genç adamı kaçırmaya yönelik saldırı sırasında açılan ateş sonucu öldüğünü yazdı.

Haziranda 3 binden fazla cinayet işlendi

Chihuahua eyaletinin Juarez kenti ve diğer bölgeleri, uyuşturucu çeteleri ve diğer suç grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle cinayetlere sahne oluyor.

Geçen ay açıklanan resmi rakamlara göre, Meksika'da haziranda 3 bin 80 cinayet işlenirken, cinayet oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı.

Yetkililer, bu yılın ilk yarısında 17 bin 608 cinayet işlendiğini, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 16 bin 714 olduğunu kaydetmişti.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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