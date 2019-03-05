Son Dakika Haberleri: Meksika'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Meksika'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Meksika'nın önemli turizm merkezlerinden olan Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Meksika'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Meksika'nın önemli turizm merkezlerinden olan Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kentin yer aldığı Quintana Roo eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, sahil kenarındaki otel bölgesinden uzakta, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahalledeki bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu evde bir tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

Cancun kentinde Bonampak Caddesi'nde hafta sonu çeteler arasında çıktığı sanılan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Cancun'da, 2018'in 8 ayında 342 cinayet işlendiği, bu rakamın 2017'nin aynı döneminde 148 olduğu kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu Cemal Kaşıkçı'nın Öldürüldükten Sonra Yakıldığı Tandırın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü 4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 01:48:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]