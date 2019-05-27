Son Dakika Haberleri: Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

3 saat önce

Meksika'nın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi, 8'i polis 10 kişi yaralandı.

Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Meksika'nın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi, 8'i polis 10 kişi yaralandı.
Savcılık'tan yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinin Zamora kentinde saldırganların bir polis aracına düzenledikleri silahlı saldırıda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi.
Polis devriye aracına düzenlenen saldırı sırasında yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:47 Kaynak: AA
Polis, Meksika, Güncel
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