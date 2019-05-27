Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı
3 saat önce
Meksika'nın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi, 8'i polis 10 kişi yaralandı.
Meksika
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:47 Kaynak: AA
'nın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi, 8'i polis 10 kişi yaralandı.
Savcılık'tan yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinin Zamora kentinde saldırganların bir polis aracına düzenledikleri silahlı saldırıda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi. Polis
devriye aracına düzenlenen saldırı sırasında yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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