Meksika'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Meksika
'nın Guerrero eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Guerrero eyaleti polis yetkilileri, Acapulco kentinin Arboledas Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları polise verdiği ifadede, taksiden inen silahlı kişilerin evin bahçesinde oturanlara ateş açtığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:00 Kaynak: AA
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