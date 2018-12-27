Son Dakika Haberleri: Meksika'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 1 Yaralı

Meksika'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Guerrero eyaleti polis yetkilileri, Acapulco kentinin Arboledas Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları polise verdiği ifadede, taksiden inen silahlı kişilerin evin bahçesinde oturanlara ateş açtığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Polis, Meksika, Güncel
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