Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
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Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, başkent Meksiko'nun Doctores Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, saldırıda 3 kadın ve bir çocuğun yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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