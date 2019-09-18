Son Dakika Haberleri: Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
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Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

43 dakika önce

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, başkent Meksiko'nun Doctores Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, saldırıda 3 kadın ve bir çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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