Meksika'da Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 5 Yaralı
31 dakika önce
- Meksika'da silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralıMEXİCO CİTY - Meksika'nın gözde turizm şehirlerinden Cancun'da bir bara yapılan silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
- Meksika'da silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralı
MEXİCO CİTY - Meksika'nın gözde turizm şehirlerinden Cancun'da bir bara yapılan silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Meksika'nın turizm şehirlerinden Cancun'da bir bara silahla saldırı düzenlendi. Quintana Roo Eyaleti Başsavcısı, saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Savcılığın verdiği ön bilgilere göre, ağır silahlarla bara giren saldırganların, çalışanlara ve müşterilere ateş ettiği, saldırı sonrasında 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
40 günde 3 katliam
Meksika'nın turizm şehirlerinden Cancun'da 40 gün içinde 3'üncü büyük katliam oldu. 6 Ocak'ta Playa del Carmen'de Las Virginias isimli bara saldırı olmuş, 7 kişi hayatını kaybetmişti. 20 Ocak'ta, bir ev partisi basılmış, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Cancun'un bulunduğu Quintana Roo eyaletinde, Jalisco Karteli ve Los Zetas Karteli yıllardır birbirlerine üstünlük sağlamak için çatışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
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