Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü
37 dakika önce
Meksika'nın Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.
Meksika
'nın Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.
Kentin yer aldığı Quintana Roo eyaleti emniyet yetkilisi Alberto Capella, kent merkezinden nispeten uzaktaki bir evde gerçekleşen ve sokak uyuşturucu satıcıları arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı sanılan silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü belirtti.
Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kaçtığını belirten Capella, "Cinayetle ilgili şu ana kadar yaptığımız araştırmalar, sokak düzeyinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan çeteler arasındaki olası bir ihtilafı işaret ediyor." dedi. Polis
, ağustos ayında bir gün içerisinde Cancun sokaklarında 8 ceset bulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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