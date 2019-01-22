Son Dakika Haberleri: Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü

Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü

37 dakika önce

Meksika'nın Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü, System.String[]
Meksika'nın Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Kentin yer aldığı Quintana Roo eyaleti emniyet yetkilisi Alberto Capella, kent merkezinden nispeten uzaktaki bir evde gerçekleşen ve sokak uyuşturucu satıcıları arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı sanılan silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kaçtığını belirten Capella, "Cinayetle ilgili şu ana kadar yaptığımız araştırmalar, sokak düzeyinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan çeteler arasındaki olası bir ihtilafı işaret ediyor." dedi.

Polis, ağustos ayında bir gün içerisinde Cancun sokaklarında 8 ceset bulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
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