Son Dakika Haberleri: Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü
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Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü

7 saat önce

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü, System.String[]

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, sınır eyaleti Sonora'da iki aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin, Bavispe kentinden Chihuahua eyaletinde La Mora'ya bir düğüne katılmak üzere araçla seyahat ederken çete üyelerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırıda, 6 çocuk ve 3 kadının yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, 12 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve bölgeye güvenlik ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Meksika, Sonora, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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