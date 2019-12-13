Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika

Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü

6 saat önce

Meksika'nın orta kesimindeki Villagran kentinde, Polis Teşkilatı Tesislerine düzenlenen saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.

Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü, System.String[]

Meksika'nın orta kesimindeki Villagran kentinde, Polis Teşkilatı Tesislerine düzenlenen saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.

Meksika basınındaki haberlere göre, kimliği belirsiz kişiler söz konusu tesislere seyir halindeki bir minibüsten uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Saldırganlar aynı minibüsle olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kuvvetlerinin çeşitli zamanlarda Villagran kentinde yaptığı operasyonlarda 153 uzun namlulu silah, 579 tabanca, 482 şarj cihazı ile 12 bin kurşunun ele geçirildiği bildirildi.

Meksika, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı
İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
06:41 ANKARA'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika
06:41 Ankara'da apartman dairesinde yangın 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
06:35 ANKARA'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika
06:34 İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini... - Son Dakika
05:54 Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 06:47:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]