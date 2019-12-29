Meksika'da sokak ortasında katliam: 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da sokak ortasında katliam: 6 ölü - Son Dakika

Meksika'da sokak ortasında katliam: 6 ölü

6 saat önce

Meksika'nın Uriangato kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın Uriangato kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın Uriangato kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. Silahlı şahısların yerel saatle 03.00 sıralarında bir minibüsle olay yerine geldiği ve Del Prado ile Aldama sokakları arasında yer alan bir benzin istasyonu yakınında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtildi. Polis, olay yerinde yapılan incelemelerde 100'den fazla mermi kovanı bulunduğunu açıkladı.

Guanajuato Eyaleti Valisi Luis Ernesto Ayala Torres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırının ardından güvenliğin arttırılması amacıyla bölgeye 60 polisin gönderildiğini duyurdu.

(Serkan Bayar/İHA)

Meksika'da sokak ortasında katliam: 6 ölü

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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