Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü - Son Dakika

Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü

7 saat önce

Meksika'da, geçen yıl ocak ayından bu yana kadına yönelik saldırılarda 3 bin 960 kadın hayatını kaybetti.

Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü, System.String[]

Meksika'da, geçen yıl ocak ayından bu yana kadına yönelik saldırılarda 3 bin 960 kadın hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ecatepec de Morelos kentinde bugün 2 kadının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürülmesiyle yıl başından beri öldürülen kadın sayısı ise 135'e yükseldi.

Ülkede kadınlara yönelik şiddetin son aylarda artması nedeniyle 14 Şubat'ta halk, başkent Meksiko'da gösterisi düzenlemişti.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 05:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]