Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 400 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 400 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 733 bin 717 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 173 kişi daha artarak 76 bin 603'e ulaştı.