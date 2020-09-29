Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 400 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 400 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 733 bin 717 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 173 kişi daha artarak 76 bin 603'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:46 - Kaynak: DHA
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