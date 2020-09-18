Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 182 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 182 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 684 bin 113 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 201 kişi artarak 72 bin 179'a ulaştı.