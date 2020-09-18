Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 182 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 182 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 684 bin 113 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 201 kişi artarak 72 bin 179'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA
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