Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 335 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 335 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 671 bin 716 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228 kişi artarak 71 bin 49'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:15 - Kaynak: DHA
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