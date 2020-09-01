Meksika'da son 24 saatte 256 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 3 bin 719 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 719 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 599 bin 560 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 256 kişi artarak 64 bin 414'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:18 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Meksika'da son 24 saatte 256 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya