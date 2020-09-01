Meksika'da son 24 saatte 256 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 256 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 3 bin 719 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 719 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 599 bin 560 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 256 kişi artarak 64 bin 414'e ulaştı.