Meksika'da son 24 saatte 388 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 388 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 863 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 863 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 757 bin 953 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 388 kişi daha artarak 78 bin 880'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:05 - Kaynak: DHA
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