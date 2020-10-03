Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 775 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 775 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 753 bin 90 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 414 kişi daha artarak 78 bin 492'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 07:24 - Kaynak: DHA
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