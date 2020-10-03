Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 775 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 775 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 753 bin 90 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 414 kişi daha artarak 78 bin 492'ye ulaştı.