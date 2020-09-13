Meksika'da son 24 saatte 421 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 421 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 674 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 674 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 663 bin 973 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 421 kişi artarak 70 bin 604'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:25 - Kaynak: DHA
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