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Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi

14.01.2022 04:48
Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı.

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 257 bin 776'ya ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 383 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4. dalganın etkili olduğu bugünlerde salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 148 artarak 300 bin 912'ye yükseldi. Aktif vaka sayısı ise 257 bin 283'e çıktı.

Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez-Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan kişilerle temas halinde olan vatandaşların test yaptırmamaları, bunun yerine kendilerini evde izole etmeleri gerektiğini ifade etti.

Aşı durumu

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da son 24 saatte 43 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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