Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte Brezilya'da 728, Arjantin'de 302, Meksika'da 432, Kolombiya'da 198 ve Peru'da 72 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 728 artarak 144 bin 680'e, ülkede 36 bin 157 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 847 bin 92'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 991 bin 725 vaka ve 35 bin 804 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 212 bin 772 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 302 kişinin öldüğünü, 14 bin 1 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 765 bin 2'ye çıktığını açıkladı.

Bakanlık, Buenos Aires eyaletinin daha önce hayatını kaybeden 3 bin 50 kişinin de Kovid-19 kaynaklı olarak sınıflandırmasıyla ülkedeki ölü sayısının 20 bin 288'e çıktığını bildirdi.

Virüs nedeniyle oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında Meksika'yı geçerek "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumunda geldi.

Ülkede, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 432 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 99 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 78 bin 78'e, toplam vaka sayısı da 748 bin 315'e yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 198 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 26 bin 196'ya çıktığını duyurdu. Ülkede, 5 bin 660 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 835 bin 339'a yükseldi.

Worldometer'a göre Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 703 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 818 bin 297'ye, can kaybı sayısı 32 bin 535'e, iyileşenlerin sayısı 690 bin 528'e çıktı.

Worldometer'a göre Peru, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı", "Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.