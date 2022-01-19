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Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi

19.01.2022 06:33
Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 salgını nedeniyle Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 434 bin 758 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 478 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4. dalganın etkili olduğu son haftalarda salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ölü sayısı ise son 24 saatte 320 artarak 301 bin 789'a yükselirken, aktif vaka sayısının ise 360 bini geçtiği bildirildi.

Aşı durumu

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandığı belirtildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" durumunda bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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