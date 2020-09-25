Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 408 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 408 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 715 bin 457 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 490 kişi daha artarak 75 bin 439'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:17 - Kaynak: DHA
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