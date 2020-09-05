Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 196 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 196 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 623 bin 90 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 522 kişi artarak 66 bin 851'e ulaştı.