Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 196 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 196 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 623 bin 90 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 522 kişi artarak 66 bin 851'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:26 - Kaynak: DHA
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