Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 824 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 824 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 585 bin 738 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 552 kişi artarak 63 bin 146'ya ulaştı.