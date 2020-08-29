Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 824 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 824 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 585 bin 738 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 552 kişi artarak 63 bin 146'ya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:31 - Kaynak: DHA
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