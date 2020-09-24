Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 786 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 786 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 710 bin 49 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 601 kişi artarak 74 bin 949'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:14 - Kaynak: DHA
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