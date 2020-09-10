Meksika'da son 24 saatte 611 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 611 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 647 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 647 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 647 bin 507 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 611 kişi artarak 69 bin 95'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:13 - Kaynak: DHA
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