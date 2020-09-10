Meksika'da son 24 saatte 611 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 611 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 647 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 647 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 647 bin 507 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 611 kişi artarak 69 bin 95'e ulaştı.