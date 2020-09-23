Meksika'da son 24 saatte 651 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 651 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 683 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 683 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 705 bin 263 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 651 kişi artarak 74 bin 348'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:14 - Kaynak: DHA
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