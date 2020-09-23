Meksika'da son 24 saatte 651 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 651 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 683 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 683 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 705 bin 263 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 651 kişi artarak 74 bin 348'e ulaştı.