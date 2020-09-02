Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 476 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 476 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 606 bin 36 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 827 kişi artarak 65 bin 241'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:24 - Kaynak: DHA
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