Meksika'da suç mağdurlarından protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da suç mağdurlarından protesto - Son Dakika

Meksika'da suç mağdurlarından protesto

6 saat önce

MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da yüzlerce suç mağduru ve yakınları 2019'da 35 bin 588 kişinin öldürülmesi veya ortadan kaybolması sebebiyle 4 günlük protesto yürüyüşüne başladı.

Meksika'da suç mağdurlarından protesto, System.String[]

MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da yüzlerce suç mağduru ve yakınları 2019'da 35 bin 588 kişinin öldürülmesi veya ortadan kaybolması sebebiyle 4 günlük protesto yürüyüşüne başladı.

Yaklaşık 400 kişilik yürüyüşe liderlik eden ve 2011'de oğlu öldürülen şair Javier Sicilia, burada yaptığı konuşmada, "Meksika yanıyor, her yer kan ve toplu mezarlarla dolu." dedi.

Sicilia, devlet başkanının kendilerini anlamalarını istediğini ifade eden Sicilia, "Biz (Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador) onun düşmanı değiliz, biz şiddetin düşmanıyız. Fakat hakikat olmadan, adalet olmadan, bugün bir genel af çıkarılması cezasız bırakma ve unutmak anlamına gelir ve daha fazla cehenneme yol açar." diye konuştu.

Protestoya katılanlardan Julian LeBaron, hükümetin halkı korumayı başaramadığını ve vatandaşların kendini savunma hakkını reddettiğini ifade etti.

Yürüyüşe katılanlar arasında, Sonora eyaletinde, geçen yıl kasımda öldürülen, Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin akrabaları da bulunuyor.

Dün başlayan yürüyüşün, pazar günü Ulusal Saray önünde bitirilmesi planlanıyor.

2019'da cinayetler arttı

Meksika'da 2019'da 35 bin 588 kişi cinayete kurban gitmişti.

Resmi verilere göre, geçen yıl ülke genelinde işlenen cinayetler 2018'e göre yüzde 2,7 artmıştı.

Meksika'da 2006'dan bu yana 60 binden fazla kişi kaybolmuştu

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında 61 bin 637 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı
Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı Gökcen'i öldüren eşi: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayetin sanığı, tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da suç mağdurlarından protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]