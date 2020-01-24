Meksika'da suç mağdurlarından protesto - Son Dakika

MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da yüzlerce suç mağduru ve yakınları 2019'da 35 bin 588 kişinin öldürülmesi veya ortadan kaybolması sebebiyle 4 günlük protesto yürüyüşüne başladı.

Yaklaşık 400 kişilik yürüyüşe liderlik eden ve 2011'de oğlu öldürülen şair Javier Sicilia, burada yaptığı konuşmada, "Meksika yanıyor, her yer kan ve toplu mezarlarla dolu." dedi.

Sicilia, devlet başkanının kendilerini anlamalarını istediğini ifade eden Sicilia, "Biz (Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador) onun düşmanı değiliz, biz şiddetin düşmanıyız. Fakat hakikat olmadan, adalet olmadan, bugün bir genel af çıkarılması cezasız bırakma ve unutmak anlamına gelir ve daha fazla cehenneme yol açar." diye konuştu.

Protestoya katılanlardan Julian LeBaron, hükümetin halkı korumayı başaramadığını ve vatandaşların kendini savunma hakkını reddettiğini ifade etti.

Yürüyüşe katılanlar arasında, Sonora eyaletinde, geçen yıl kasımda öldürülen, Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin akrabaları da bulunuyor.

Dün başlayan yürüyüşün, pazar günü Ulusal Saray önünde bitirilmesi planlanıyor.

2019'da cinayetler arttı

Meksika'da 2019'da 35 bin 588 kişi cinayete kurban gitmişti.

Resmi verilere göre, geçen yıl ülke genelinde işlenen cinayetler 2018'e göre yüzde 2,7 artmıştı.

Meksika'da 2006'dan bu yana 60 binden fazla kişi kaybolmuştu

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında 61 bin 637 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.