Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda kaybolan 4 polis aranıyor - Son Dakika
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Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda kaybolan 4 polis aranıyor

25 dakika önce

Meksika'nın güneydoğusunda suç örgütlerine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 4 polisin kaybolduğu bildirildi.

Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda kaybolan 4 polis aranıyor, System.String[]

Meksika'nın güneydoğusunda suç örgütlerine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 4 polisin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Churumuco kentinde polis, hafta sonunda suç örgütlerine yönelik operasyon yaptı.

Kamu Güvenliği Sekreteri İsrail Patron Reyes, yaptığı açıklamada, operasyonda 4 polisin kaybolduğunu, geniş çaplı araştırmalara rağmen izlerine henüz rastlanmadığını kaydetti.

Reyes, güvenlik güçlerinin polisleri arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Polisin çetelere yönelik 11 Ocak cumartesi gerçekleştirdiği operasyonda 1 polis ile 2 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştı.

Ülkede uyuşturucu kartelleri ile mücadelede 2006'dan bu yana 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.

Meksika, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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