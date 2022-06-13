Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü - Son Dakika
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Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü

13.06.2022 16:48
Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü

Meksika'da dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı.

Meksika'da dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir süpermarketin çatısı çöktü. Kazanın ardından olay yerine ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, içeride bulunan yaklaşık 200 müşteri ve 60 çalışan ise tahliye edildi.

Mexico City itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre çatının çöken kısmının yaklaşık bin metrekare olduğu ifade edilirken, tahliye sırasında düşen ve köprücük kemiği kırılarak yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer kazanın, şiddetli dolu yağışı sebebiyle süpermarketin çatısındaki drenaj borularının tıkanması ve buzun çatıda birikmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü
Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü
Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü - Son Dakika

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