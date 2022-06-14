Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü

14.06.2022 00:57
Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü

Meksika'da dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı.

Meksika'da dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir süpermarketin çatısı çöktü. Kazanın ardından olay yerine ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, içeride bulunan yaklaşık 200 müşteri ve 60 çalışan ise tahliye edildi.

Mexico City itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre çatının çöken kısmının yaklaşık bin metrekare olduğu ifade edilirken, tahliye sırasında düşen ve köprücük kemiği kırılarak yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer kazanın, şiddetli dolu yağışı sebebiyle süpermarketin çatısındaki drenaj borularının tıkanması ve buzun çatıda birikmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Meksika'da içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğu 20 konteyner çalındı Meksika'da içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğu 20 konteyner çalındı Expo 2021'de, Japon ve Meksika Mutfakları Eğitimi Düzenlendi Expo 2021'de, Japon ve Meksika Mutfakları Eğitimi Düzenlendi
Kaynak: İHA

Mexico City, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 01:15:45. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement