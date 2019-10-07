Meksika'da taksicilerden Uber protestosu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Uber ve internetten ulaşım hizmeti veren benzer şirketleri protesto eden binlerce taksici trafiği kilitledi.

Özgürlük Meleği Anıtı'nın etrafında toplanarak kontak kapatan binlerce taksici, kendileri için ruhsat, vergi, denetim ve testler gibi zorunlu uygulamalar bulunmasına rağmen internetten ulaştırma hizmeti veren firmaların bunlara tabi olmamasını protesto etti.

Taksicilerin protestosu, başkent trafiğini felce uğrattı.

Meksiko'nun pembe beyaz taksilerinde 40 yıldır çalışan emektar taksici Eduardo Elizalde, yasaların uygulanmasını istediğini, internetten ulaştırma hizmeti veren şirketlerin şoförlerine de vergi ve test zorunluluğu getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Meksiko'da 140 bin taksi bulunuyor. Çok sayıda kişi, Uber ve benzeri uygulamalar üzerinden taksi hizmeti alıyor.