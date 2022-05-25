Meksika'da tecavüz sonucu hamile kalan 18 yaş altı çocuklara, aile onayı olmadan kürtaj izni - Son Dakika
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Meksika'da tecavüz sonucu hamile kalan 18 yaş altı çocuklara, aile onayı olmadan kürtaj izni

25.05.2022 12:24
Meksika'da tecavüz sonucu hamile kalan 18 yaş altı çocuklara, aile onayı olmadan kürtaj izni

Meksika'da reşit olmayanlara yönelik tecavüz vakalarında, mağdurlardan kürtaj için aile onayı istenmeyecek.

Meksika'da reşit olmayanlara yönelik tecavüz vakalarında, mağdurlardan kürtaj için aile onayı istenmeyecek.

Meksika Yüksek Mahkemesi, 18 yaş altındaki kız çocuklarının tecavüz sonucu hamile kalmaları durumunda, anne babalarının onayı olmadan gebeliği sonlandırabileceğine hükmetti.

Mahkemenin kararında, reşit olmayan kız çocuklarının tecavüze uğradıklarına dair şikayette bulunmalarına gerek olmadığı yalnızca yemin etmelerinin yeterli olduğu belirtildi.

Meksika Yüksek Mahkemesi Eylül 2021'de verdiği kararla, kürtajın suç sayılmasını anayasaya aykırı bulmuştu.

Ülkedeki 32 eyaletten sadece Meksiko, Oaxaca, Hidalgo ve Veracruz'ta kürtaj suç olarak kabul edilmiyor.

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Kaynak: AA

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